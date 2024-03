Donne, l’8 marzo non basta più. Un protocollo per i diritti sul lavoro

"L’8 marzo non basta più" è la locandina realizzata da Andrea Zavatta, studente di Belle Arti, per il fitto calendario di iniziative organizzate per la giornata internazionale della donna. Una frase evocativa, quella sul cartellone della kermesse, che ci ricorda di "straripare fuori da questa data – afferma la vicesindaca Emily Clancy –. La giornata è diventata un appuntamento strutturato nella nostra città. Ci sono tantissime iniziative intorno a questo giorno e lungo tutto l’anno su tutto il territorio. Stiamo vedendo sempre più assemblee sulla parità di genere e sull’equità: una sensibilità diffusa grazie anche ai movimenti femministi portati avanti negli anni". E in quest’occasione, è fondamentale ribadire il no contro ogni tipo di discriminazione o di violenza.

Proprio per questo, oggi si firma il nuovo protocollo per l’autonomia lavorativa per le donne vittime di violenza, promosso dalle istituzioni regionali e locali, dall’Arcidiocesi, dall’associazionismo e dai sindacati, così come dai Centri antiviolenza. Una firma che mette al centro il tema della donna e del lavoro. "Abbiamo dedicato la giornata alla grande disuguaglianza che si concretizza nel lavoro – commenta Simona Lembi, responsabile del piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana –. Il piano lavora per favorire l’uguaglianza nel mercato del lavoro, dove c’è ancora molto da fare. Abbiamo discusso con le istituzioni e le parti sociali ed economiche per discutere delle priorità nel campo del lavoro pagato. I dati del Paese sono drammatici: il 69% dell’occupazione femminile è la media europea, ma l’Italia registra il 51%, ultima in Europa". Oltre alla firma del protocollo, sono molti altri gli appuntamenti istituzionali in programma per l’imminente ricorrenza, come la seduta solenne dei Consigli di Comune e Città metropolitana di venerdì mattina. Tutto ruota intorno al tema "donna e lavoro – spiega Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale –. Ci saranno due ospiti donne che parleranno di diritti e di gap gender". Sono attese, infatti, Valentina Ciferri, direttrice provinciale Inps, e Valentina Rubertelli, presidente del comitato regionale dei Notai dell’Emilia-Romagna. Ma non è finita qui, perché, le biblioteche, i musei e i teatri si mobilitano per l’8 marzo, proponendo incontri, letture, visite guidate e spettacoli incentrati sulla figura femminile, che ricopre diversi ruoli in differenti campi. Nell’ambito della cinematografia, per esempio, al Modernissimo, il sindaco Lepore consegnerà la turrita d’argento a Elda Ferri, un delle poche produttrici del cinema italiano. Sono in totale 200 le iniziative dedicate nei 55 comuni dell’area metropolitana, che partono oggi e si concludono, in alcuni casi, anche lunedì prossimo. A palazzo Malvezzi, alle 16,30, si può prendere parte al percorso guidato ‘Sei abiti contro la violenza’, creazioni dello stilista Mario Costantino Triolo - Mct Collezione, che ha trovato nell’arte degli spunti per rappresentare il concetto, dando vita a sei abiti evocativi in stile elisabettiano. Dopo la mostra, la tavola rotonda ‘Lavoro e uguaglianza: le priorità del territorio’, prevista alle 17,30. In alcuni casi, le mostre da visitare venerdì sono gratuite: l’ingresso in Pinacoteca, per esempio, è gratuito per tutte le donne. Sul sito della Città metropolitana è presente l’intero calendario.