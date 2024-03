Donne libere di lavorare. Storie di parità in azienda

"Libere nel lavoro. Storie di donne e aziende impegnate per la parità" è il titolo dell’evento in programma oggi a Monzuno. Le aziende hanno un ruolo fondamentale per accelerare il percorso verso la parità di genere: su questo tema si focalizza l’incontro promosso, in occasione della Festa internazionale dei diritti delle donne, dai Comitati Soci di Emil Banca in Appennino.

L’appuntamento è alle 18:30 alla Sala Ivo Teglia in via Bertini 1, per scoprire le storie di donne e aziende del territorio impegnate a far sì, attraverso strumenti di welfare e cultura, che il lavoro sia un mezzo di emancipazione e libertà. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo offerto dai Comitati promotori.

Le iscrizioni per partecipare su www.emilbanca.it/liberenellavoro.

Il programma si apre con i saluti di Carla Elvira Pedrazzi, referente Comitato Soci Emil Banca di Monzuno, a cui seguiranno gli interventi di Carlotta Salmi su ’Strategie e strumenti per promuovere benessere e parità in azienda’, Giuliana Braido su ’Cooperazione internazionale: le donne protagoniste dello sviluppo’, ed Elisabetta Pallotti, presidente della cooperativa Copaps, che racconterà ’Una storia di lotta per la parità’. Modera l’incontro la giornalista Martina Mari.