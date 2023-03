Bologna, altre due donne rapinate: aggredite e buttate a terra in pieno giorno

Gli aggressori della donna in fuga con la borsetta

Bologna, 25 marzo 2023 – Due anziane rapinate in poco più di un’ora. In pieno giorno. In due zone distinte della città, ma con la stessa violenza. Con la stessa mancanza di umanità. Scelte perché sole. Scelte perché indifese, perché prede facili. E adesso, questi episodi, ormai all’ordine del giorno, diventano una criticità, un problema che va risolto.

La prima vittima è una signora di di 77 anni che, scaraventata a terra, si è rotta un femore. Erano circa le 17 quando è arrivata la segnalazione al 113 da via Franco Bolognese, dove la signora era sull’asfalto, con un forte dolore alla gamba che le impediva di rialzarsi. Stando a quanto raccontato dalla vittima ai poliziotti delle Volanti, l’aggressore, un uomo sui 25 anni descritto come straniero, forse nordafricano, ha raggiunto la donna alle spalle, strappandole la borsa e facendola cadere. Il rapinatore si sarebbe poi allontanato, in sella a una bicicletta, verso la stazione. I poliziotti si sono subito messi in cerca del fuggitivo, che intanto però aveva fatto perdere le sue tracce. Invece, la borsa della signora, con i documenti, ma senza soldi, è stata recuperata in via Albani dai commercianti del mercatino che l’hanno consegnata alla polizia.

Neppure un’ora dopo, un’analoga segnalazione è arrivata in vicolo Urbaga, in zona Marconi. Questa volta, contro una povera signora, ci si sono messi addirittura in tre. Giovanissimi, uno armato di coltello. Che, dopo averla minacciata, l’hanno derubata della borsa e buttata a terra. La sessantenne è stata subito soccorsa dai passanti e un tatuatore ha rincorso i tre balordi, riuscendo a raggiungerli e recuperare la refurtiva, ma senza riuscire a bloccarli. I tre sono scappati verso via Azzo Gardino. E anche in questo caso, la polizia ha avviato le ricerche per riuscire a individuarli e fermarli.