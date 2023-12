Donne, un progetto da 40mila euro

La Città metropolitana si è aggiudicata un finanziamento di 40.000 euro per il progetto ‘Alla pari nel lavoro’, incluso tra le attività del Piano per l’uguaglianza. Le risorse arrivano dal bando biennale ‘Donne e Lavoro’ della Regione per progetti di supporto alle donne nel lavoro, per ridurre il divario salariale di genere, promuovere la cultura d’impresa tra le donne e potenziare il loro ruolo nell’economia e nella società. Grazie al progetto metropolitano potranno essere realizzate azioni per favorire l’accesso e la qualificazione dell’attività lavorativa delle donne (dipendente, autonoma, imprenditoriale o professionale), con particolare attenzione a quelle fragili o vittime di violenza. Tra gli obiettivi del programma di Palazzo Malvezzi anche il contrasto al fenomeno delle dimissioni volontarie delle lavoratrici madri nei primi tre anni di vita dei figli. Inoltre, il progetto prevede interventi per la riduzione del differenziale salariale di genere e la diffusione della cultura d’impresa tra le donne, ma anche iniziative di welfare aziendale e welfare di comunità per migliorare l’organizzazione del lavoro e incidere favorevolmente sulla qualità della vita delle persone, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Nel contempo, la Città metropolitana realizzerà azioni per diffondere le tematiche sull’uguaglianza, la parità e il contrasto alle discriminazioni, anche realizzando cicli di incontri sulla certificazione di genere, sul gender procurement, sul lavoro pagato e non pagato, sull’inserimento di clausole di premialità nelle aziende per incentivare buone pratiche contro il divario di genere. Si consoliderà la Readi (la Rete per l’autoimprenditorialità delle donne) e si svilupperanno e la nascita e lo sviluppo di imprese femminili attraverso laboratori e momenti formativi.