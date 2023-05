Dono di Bimbo Tu: 50 culle tecniche

Cinquanta culle tecniche neonatali per i reparti di Maternità dell’Ausl, al Maggiore e a Bentivoglio. Una donazione da più di 60mila euro da parte dell’associazione Bimbo Tu e dei partner Fatro Spa e Virtus Segafredo, che ha fatto una promozione sui biglietti di 4 partite. In questo modo oltre 5mila mamme ogni anno potranno allattare i loro bimbi in sicurezza. Le culle tecniche "sono strumenti importanti per migliorare il confort delle mamme durante la fase di rooming in", ricorda il dg dell’Ausl, Paolo Bordon. Del delicato rapporto tra mamme e neonati parla anche l’assessore al Welfare del Comune, Luca Rizzo Nervo, ricordando come da parte del personale sanitario ci sia "la massima attenzione". "Donazioni come queste fanno benissimo al cuore", sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, che definisce il gesto di Bimbo Tu e dei partner "un vero atto d’amore per le donne bolognesi" in un momento di "crisi della natalità a livello nazionale". Un ringraziamento alla "sensibilità e all’attenzione ai tifosi" della Virtus Segafredo arriva dal ceo Luca Baraldi, mentre la direttrice del dipartimento materno-infantile dell’Ausl, Chiara Ghizzi, ricorda l’impegno del personale sanitario e sottolinea come ogni nascita porti con sè "momenti tanto magici, quanto delicati". Cora Querzé, direttrice di Bimbo Tu, rivolge "un augurio a tutte le mamme affinché possano ritrovare nel parto la serenità che meritano". Laura Pausini, vicina all’associazione Bimbo Tu e all’ospedale Maggiore, dov’è nata la figlia Paola, ha inviato un videomessaggio di saluti.

b. d. r.