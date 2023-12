Dono ’sospeso’ per le famiglie in difficoltà

Riparte l’iniziativa "Il Dono Sospeso", per fare un regalo di Natale ai bambini e alle famiglie che ne hanno più bisogno. Per il quarto anno consecutivo, chiunque potrà donare nei punti vendita del territorio che aderiscono, e che esporranno la locandina, giocattoli, album e pennarelli, giochi di società e qualsiasi altra cosa da regalare ai bambini di San Lazzaro. Tutto quello che sarà donato sarà raccolto dai volontari e distribuito alle famiglie seguite dall’Emporio Solidale Amalio, punto di riferimento per la spesa solidale, e dai servizi sociali. Sarà possibile lasciare i doni fino al 20 dicembre compreso. Ecco i punti vendita del territorio che hanno aderito all’iniziativa: Quadrifoglio, via Emilia 138, Sterlino, via Emilia 236, Buffetti, via Caselle 3-l, Coop, via Martiri delle Foibe 7, SQuiLibrai, via Roma 24, Yomu-nari, via Salvo D’Acquisto 6A, Conad, via Jussi 16DE e via Emilia 43, edicola Piazza Bracci.