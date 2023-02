Donzelli diventa un ‘topo’ per il Cassero, la rabbia di Fd’I

Bologna, 7 febbraio 2023 – Quella dell'Arcigay che ritrae il parlamentare tricolore Giovanni Donzelli (Fd’I) come un ‘topolino’ è una locandina “banalmente offensiva”. Fratelli d'Italia si arrabbia per la presa in giro del Cassero di Bologna, per i consiglieri comunali Stefano Cavedagna, Fabio Brinati e Manuela Zuntini e per la capogruppo in Regione Marta Evangelisti "è un esempio dell'assoluta mancanza di democrazia e di rispetto che da sempre caratterizza l'Arcigay, associazione che rivendica diritti salvo poi sentirsi autorizzata a violare quelli di coloro che la pensano diversamente. A questo violento modo di fare politica - sottolineano gli esponenti Fd’I - rifiutiamo di abituarci perché, a differenza dei 'compagni' che da anni vivono sulle spalle dei bolognesi, avendo in concessione gratuita dal Comune i locali del Cassero, la cultura di Fratelli d'Italia si fonda sul rispetto delle persone a prescindere dal loro orientamento politico, sessuale o religioso". Il manifesto in questione vede il deputato Donzelli ritratto con i baffi e il naso da roditore, per sponsorizzare la serata ‘Esaurita’ del Cassero di domani 8 febbraio.