Bologna, 17 aprile 2021 - C’è un pezzo della storia di Bologna, oggi, sulla home page di Google.it, il motore di ricerca più famoso e utilizzato al mondo, campeggia la figura di Laura Bassi, la prima donna laureata sotto le Due Torri nel 1732 in Biologia e Fisica, e la prima ad intraprendere una carriera accademica in Europa. A Laura Bassi il motore di ricerca ha dedicato il suo doodle odierno, ossia la versione speciale – modificata in particolari occasioni o per celebrare determinati personaggi – del proprio logo.

A Laura Bassi, nata nel 1711 e morta nel 1778 sotto le Due Torri, fu assegnata una cattedra universitaria in tempi in cui le donne erano ovunque escluse dagli studi e dalle professioni intellettuali. Cooptata come socia nell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna – che fino a quel momento contava solo uomini –, nel 1776 ottenne la cattedra di fisica sperimentale nell’Istituto delle Scienze fondato da Marsili. Fu anche lettore di filosofia e considerata, dai suoi contemporanei, una donna dall’ingegno eccezionale: basti pensare che i più illustri personaggi e pensatori del Settecento, da Alessandro Volta e Voltaire tanto per citarne due, vollero conoscerla di persona quando si trovarono a passare sotto le Due Torri.