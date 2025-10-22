Dopo 27 anni ritorna la tassa sui passi carrai. Protesta dei cittadini

Dopo 27 anni torna a Pieve di Cento la tassa sui passi carrai. L’ha deciso l’amministrazione comunale, ma la novità non è stata gradita da tanti cittadini. Tanto che il malumore aleggia sul gruppo social della cittadina e già oltre un centinaio di cittadini ha scritto le proprie rimostranze riguardo la decisione. "Per quanto mi riguarda – dice una signora che ha ricevuto l’avviso di pagamento – il mio passo carraio è davanti a un tratto di pista ciclabile. E devo verificare se devo pagare lo stesso questa tassa. Ma mi pare un altro modo che gli enti pubblici utilizzano per fare cassa". Non si fa aspettare la replica del sindaco Luca Borsari che spiega il motivo della reintroduzione della tassa. "È ben comprensibile – dice il primo cittadino – il non essere contenti di fronte ad un tributo reintrodotto dopo anni che era stato tolto (fu tolto nel 1998, ndr). L’amministrazione comunale però è pronta a spiegare ancora e meglio, numeri alla mano, che la reintroduzione di questo tributo sia una scelta difficile ma necessaria per mantenere il bilancio comunale in equilibrio senza tagliare i servizi". Borsari fa riferimento al sostegno ai bambini di cui è certificato il bisogno di aiuto a scuola, l’asilo nido (le rette coprono a mala pena la metà dei costi), l’assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili, il sostegno ai minori vittime di abbandono o violenza, la biblioteca, i servizi di anagrafe, la manutenzione del bene pubblico, e così via. "Fare tutto questo – continua il sindaco – ha un costo, e questo costo negli anni è aumentato, ma contemporaneamente non sono aumentati i trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato. In altre parole: per mantenere i servizi abbiamo ritenuto fosse giusto chiedere un sacrificio ai cittadini pievesi trattandoli tutti uguale a quelli che da sempre pagano questo canone alla Città Metropolitana (il tributo dei passi carrai infatti non è mai stato tolto a chi ha un accesso sulle strade provinciali)". Secondo Borsari, si tratta di un contributo che dipende dalla larghezza del passo ma che per la maggior parte dei casi (3 metri) si aggira mediamente intorno ai 65 euro all’anno (ovvero circa 5 euro al mese) e in molti casi questo costo è da ripartire fra più proprietari. Gli introiti messi a bilancio dovrebbero aggirarsi sui 100mila euro. "Essendo il primo anno di reintroduzione – aggiunge il sindaco – certamente ci sono state imprecisioni ed errori nell’invio dei bollettini. Ma per questo, oltre che per tutte le legittime richieste di chiarimento o segnalazioni, l’ufficio tributi (dove lavora una persona sola) sta quotidianamente rispondendo a tutti. E certamente continueremo a lavorare per correggere dove necessario anche nei prossimi mesi".

Pier Luigi Trombetta