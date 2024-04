dopo 27 anni si cambia

Dopo 27 anni si potrebbe assistere alla fine dell’accesso a numero chiuso nelle facoltà di Medicina (era stato istituito nel 1997). Infatti, il comitato ristretto della Commissione istruzione del Senato ha adottato praticamente all’unanimità il testo base per la riforma dell’accesso alla facoltà universitaria. Una sorta di rivoluzione che aprirà le porte a tutti gli aspiranti medici al primo semestre, vincolando l’iscrizione al secondo al superamento di tutti gli esami richiesti per raggiungere un numero di crediti formativi che il ministero dell’Università e della Ricerca, assieme alla media dei voti, dovrà stabilire. I tempi, comunque, non saranno brevi.