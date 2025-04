Dopo 5 anni ritorna la sagra dell’asparago

Dopo cinque anni di assenza torna a Malalbergo la Sagra dell’asparago verde Igp di Altedo. Un appuntamento tradizionale e molto radicato nel territorio, che non si era più tenuto dopo lo stop causato dal Covid nel 2020. L’asparago verde di Altedo è una delle eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna: marchio a Identificazione geografica protetta dal 2003 e che, a dispetto di un andamento stagionale incostante, nel 2024, ha totalizzato oltre 225 tonnellate di prodotto certificato e quasi 500 tonnellate di prodotto controllato raccolto.

L’appuntamento è stato organizzato dal comitato promotore La Sagra dell’Asparago verde di Altedo, dal consorzio dell’Asparago Verde di Altedo Igp e dalla Regione in collaborazione con il Comune e con Cso Italy (Centro servizi ortofrutticoli). Durerà dieci giorni, dal 9 al 25 maggio, e ospiterà, oltre ai produttori, anche eventi, concerti, mostre e una serata dedicata a Miss Italia. Oltre all’attività social e a uno spot pubblicitario, la sagra avrà una mascotte d’eccezione, assolutamente al passo con i tempi: ‘Ghino l’asparaghino’, realizzata con l’intelligenza artificiale e che accompagnerà i visitatori nei dieci giorni di manifestazione. "Siamo molto felici di riportare questo appuntamento in calendario, dando la meritata visibilità a un prodotto unico nel panorama nazionale e che rappresenta una filiera di altissima qualità – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi –. L’Emilia-Romagna, infatti, è tra le prime regioni in Italia per la produzione dell’asparago e, in particolare, di questa tipologia, che ha pochi eguali nel resto del Paese. Nel 2025 punteremo a investire in promozione per i nostri prodotti più di 12 milioni di euro".

"Dopo alcuni anni di assenza, grazie al lavoro fatto in questi mesi siamo pronti per presentare un’edizione 2025 degna del suo nome e della tradizione – ha sottolineato il sindaco di Malalbergo, Massimiliano Vogli –. Sarà un evento di grande valore non solo per l’agricoltura, ma anche a livello culturale, sociale; un momento di aggregazione per tutta la nostra comunità". "È un onore essere presentare la 56esima edizione della sagra – ha sottolineato Gianni Cesari, presidente del consorzio dell’Asparago Verde di Altedo Igp –. Anche se per alcuni anni non abbiamo potuto realizzarla, l’interesse per divulgare il nostro asparago non si è mai fermato: siamo andati anche all’estero, a promuoverlo. Abbiamo uno dei migliori prodotti al mondo, un’eccellenza che ci è riconosciuta come tale a livello nazionale e internazionale: vogliamo valorizzare il più possibile questa produzione tipica, che ha sofferto molto, in tempi recenti, anche per il maltempo, ed è per questo che ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione della Sagra".

Zoe Pederzini