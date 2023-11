Dopo cinquant’anni Grazia e Arturo spengono i fornelli del ristorante

Sessant’anni assieme e cinquant’anni dietro i fornelli. È la storia avventurosa e speciale di due autentici personaggi della ristorazione bolognese che, entrambi di Monte San Pietro, hanno deciso di appendere al chiodo mestoli e forchettoni e nei giorni scorsi hanno venduto il loro ultimo locale, il ristorante Mezzariva in via Landa. Nemmeno il Covid, preso da entrambi nel maggio 2020, riuscì a dividere Graziella Vignudelli (79 anni, nativa della Badia) e Arturo Bonantini (82 anni, da San Chierlo).

"In 20 giorni – racconta con un pizzico di civetteria Graziella – abbiamo cambiato tre ospedali. Stando sempre assieme nella stessa stanza. Tanto è vero che, quando ci cercavano, le infermiere dicevano: Passate la telefonata alla coppietta". L’incontro con la cucina bolognese di Arturo e di Graziella li coglie giovanissimi, come ancora ragazzi si sposarono il 28 aprile 1962. "Non avevo nemmeno 18 anni – ricorda Graziella – e il 7 luglio dello stesso anno detti alla luce Claudia che, da quando aveva 13 anni, ci ha seguito nella nostra avventura con la gastronomia. Roberto, il secondo figlio, è arrivato nel 1964. Dopo un periodo in Polizia come elicotterista, oggi è istruttore per l’Agusta".

Il primo lavoro di Arturo in un ristorante fu al Diana, in via Indipendenza a Bologna. "Ero invalido civile di guerra – rivela – la scheggia di una bomba inesplosa mi aveva colpito all’occhio sinistro e l’associazione degli invalidi di guerra si prodigava per la collocazione dei soci. Accettai il Diana. Il primo giorno spazzai la cantina, il secondo pelai le cipolline, il terzo pulii tutte le posate e via ad andare così. Il Diana era la meta dei vip. Il cantante Claudio Villa era di casa quando veniva sotto le Due Torri".

Il grande salto per Arturo e Graziella arriva nel 1973, 50 anni fa. "Con il cuoco Secondo Riccardi, detto Savio – raccontano – decidemmo di acquistare il Nuova Roma che, in via Olivetta, sta sotto Sasso Marconi, ma si raggiunge meglio da Calderino. La sua cucina estrosa e cosmopolita (un esempio per tutti: gli gnocchi alla parigina con il tartufo) conquistarono subito la crème della clientela". Alcuni nomi? "Il generale Dalla Chiesa – rispondono – e poi Walter Chiari, Raffaella Carrà, Ornella Muti e tanti professori e specialisti della medicina bolognese". Una clientela che non ha mai abbandonato Graziella e Arturo. "Ce li siamo trovati – rivelano – anche quando per 2-3 anni abbiamo gestito il ristorante Masetti a Zola Predosa, poi alla Torretta di Calderino (dal 1982 al 1998) e, infine, ci hanno raggiunti al Mezzariva di via Landa dove abbiamo lavorato sino a qualche giorno fa". Curiosa la vicenda che li coinvolse a gennaio 2016. "Per alcuni mesi – ricordano – ospitammo una coppia di Brindisi rimasta senza casa. Un imprenditore di Modena le aveva assunti e dato loro una casa. In breve si rivelarono due truffatori".

Nicodemo Mele