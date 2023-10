Dopo dieci anni inaugura la piazza di Montefredente

Sabato scorso, a Montefredente sono stati inaugurati gli interventi di riqualificazione della piazza Celso Teglia, un luogo storico che si trova proprio nel cuore della frazione. Gli interventi rientrano tra quelli connessi alla realizzazione della Variante di Valico.

"Abbiamo impiegato praticamente due mandati – spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni -per concludere un iter amministrativo ed autorizzativo piuttosto lungo e complesso ed anche per questo con la conclusione del primo dei tanti ed importanti interventi previsti, che con caparbietà siamo riusciti a riavviare, è stato un ulteriore motivo di condivisione e di festeggiamento. Durante la cerimonia ho infatti ricordato che la prima conferenza dei servizi che feci sull’argomento fu nell’ottobre del 2014, ed a ottobre 2023 siamo riusciti ad inaugurare il primo. A corredo di questi interventi, nei prossimi giorni come Comune completeremo la sistemazione a verde di tutte le aiuole esistenti lungo la strada provinciale all’interno del centro abitato, poiché come sempre dico riqualificazione ed arredo urbano sono due aspetti che devono andare di pari passo, per rendere i nostri paesi sempre più belli ed accoglienti".

Sempre nell’ambito dei lavori connessi alla Variante di Valico, sono tuttora in corso altri lotti di intervento quali la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Pian del Voglio e Ripoli, la riqualificazione in via Cà di Brusori sempre a Pian del Voglio, mentre partiranno a breve gli interventi di sistemazione di alcuni movimenti franosi, nonché altri interventi di riqualificazione previsti sia a Montefredente, dove è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio, di un parco urbano e per finire il rifacimento della pista di fronte alla baita degli alpini. A Pian del Voglio, invece, è prevista la realizzazione dei marciapiedi lungo la Strada Provinciale 60.

Massimo Selleri