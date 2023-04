Dopo dieci anni la ciclabile diventa realtà

Con l’inaugurazione dell’ultimo stralcio della ciclabile Molinella è ufficialmente collegata alla frazione di San Pietro in Capofiume. Si tratta di un percorso, di oltre quattro chilometri, che è stato completato in tre fasi: la prima tra 2018 e 2019, la seconda tra 2020 e 2021 e la terza, appena varata, tra fine 2022 e inizio 2023. L’investimento complessivo, di oltre mezzo milione, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Dario Mantovani per questo progetto che permette di dare più vita alla frazione stessa, unendola facilmente al centro del paese, e che permette anche di dare svago a tutti quei cittadini, e non solo, che volessero farsi una pedalata tra la natura. Lungo tutti questi quattro chilometri di ciclabile, infatti, sono pochi i tratti che attraversano le strade viabili dai mezzi a motore: quasi tutta la ciclabile passa attraverso la campagna della Bassa e lungo l’argine del fiume. Un vero e proprio percorso ciclo turistico, adatto a persone di qualsiasi età e in sella a qualsiasi bicicletta.

Anche l’ultimo tratto appena inaugurato, che arriva in frazione, è illuminato da Led e da lampioni alimentati con l’energia solare. Il tratto, invece, che corre a fianco della carreggiata per auto, che consta di poche centinaia di metri, è separato dalla corsia per le auto da un apposito marciapiede. Si tratta, infatti, di una strada trafficata e l’amministrazione ha voluto rendere la ciclabile perfettamente sicura per gli utenti. Tutto il percorso, dall’inizio alla fine, è, poi, segnalato con appositi cartelli dedicati.

"La storia di quest’opera molte volte l’ho già detta, ma ogni tanto vale la pena ribadirla: iniziata alcune decine di anni fa, non fu mai portata a termine. Dal 201718 abbiamo ripreso in mano l’idea e abbiamo messo in campo il completamento in 3 stralci: questo ha consentito di calendarizzare i lavori e programmare gli investimenti - dichiara con soddisfazione il sindaco Mantovani -. Anche qui c’è una morale se la si cerca: quando si vogliono fare opere lunghe e complesse il "tutto e subito" non funziona quasi mai. Anche e sopratutto per questioni di quantità economica. Mettendo in fila le cose invece alla fine si arriva, con pazienza, dove si vuole arrivare. Nella sostanza: adesso il collegamento c’è. Prima non c’era".

Zoe Pederzini