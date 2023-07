Dopo due mesi dalla frana riapre la via Mongiorgio

Riaperta al traffico veicolare da sabato scorso la via Mongiorgio a Monte San Pietro, la strada che collega la frazione della Badia nella valle del Lavino al castello medievale di Mongiorgio e poi a Ponzano e Savigno in territorio di Valsamoggia.

La strada era chiusa a causa di una frana provocata dalle abbondanti piogge e alluvioni di metà maggio scorso. La riapertura è stata consentita a senso unico alternato, regolato da un semaforo.

Soddisfazione tra gli abitanti della Badia e anche tra quelli che risiedono nelle case sparse di Mongiorgio. Non saranno più costretti a fare lunghi giri sulle colline per raggiungere il centro di Calderino, la frazione capoluogo di Monte San Pietro. "Terminate le ultime operazioni di riassetto della strada, cominciate il 18 luglio – racconta Monica Cinti, sindaca di Monte San Pietro – ora abbiamo potuto riaprire la strada a tutti. Finanziati dal Comune, questi primi lavori di ripristino della via Mongiorgio sono stati possibili una volta ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni privati, interessati dall’intervento.

In questi giorni abbiamo potuto allargare la sede stradale e ottenuto una corsia di marcia carreggiabile. Questo ha consentito l’apertura della strada a senso unico alternato, regolato da semaforo, nel tratto di strada compreso tra il numero civico 31 di via Mongiorgio e il numero civico 5. Rimane, però, il divieto assoluto di transito per veicoli che hanno una massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate e una larghezza della sagoma dell’automezzo oltre i 2,20 metri. Le limitazioni servono per preservare lo stato della strada. La Polizia Locale vigilerà sul rispetto di queste limitazioni".

Messo a posto questo primo intervento, ora bisognerà ripristinare la strada nel punto in cui è franata. "Il nostro auspicio – allarga le braccia la sindaca Monica Cinti – è che arrivino quanto prima le risorse promesse dal Governo che aspettiamo da più di due mesi".

Nicodemo Mele