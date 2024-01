Dopo Halloween torna la discoteca senza eccessi per gli adolescenti

La discoteca dedicata agli adolescenti nella notte di Halloween è stata un successo e l’esperimento, voluto dal Comune in collaborazione con la Cooperativa dello Spettacolo, del Comitato Genitori Granarolo e dell’Associazione Volontari Protezione Civile, prosegue con nuovi appuntamenti per i giovani dai 12 ai 16 anni. "YouthDiscoParty" torna in Sala Florida (via San Donato 203) il pomeriggio di domenica, 28 gennaio, dalle 16 alle 20 e sabato 10 febbraio, sabato 9 marzo, mercoledì 27 marzo e sabato 20 aprile dalle 20.30 alle 24. La performance musicale sarà curata in tutte le serate da Dilan dj. L’ingresso ha un costo di 5 euro.