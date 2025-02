Sfonda il cancello della concessionaria Porsche e danneggia i bolidi in esposizione

Bologna, 4 febbraio 2025 – Prima l’incidente tra tre auto in viale Pertini. Poi la carambola, con una delle macchine coinvolte, una Kia che finisce la sua corsa dentro la concessionaria della Porsche di via Monterumici, danneggiando sei delle vetture che erano in esposizione.

L’incidente è avvenuto ieri sera ed è stato ripreso anche in un video postato sulla pagina instagram Welcome to Bologna. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, la Kia, dopo il tamponamento, è schizzata contro una cabina Enel e da lì è poi ‘volata’ contro il cancello della concessionaria, sfondandolo e finendo nel cortile.

Le Porsche danneggiate questa mattina erano già dal carrozziere a riparare. I tre guidatori coinvolti nell’incidente hanno riportato solo ferite lievi.