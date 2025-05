Dopo il video virale anti Governo:: "Ho avuto paura"

Ibii Ngwang, 27enne camerunense residente in Italia da 11 anni, autore del video virale davanti alla questura di Macerata (con frasi offensive contro la premier Meloni e il vicepremier Salvini) ora si sfoga. Era stata emessa una denuncia e un provvedimento di espulsione per “pericolosità sociale”, firmato dal ministro Piantedosi. Provvedimento poi bloccato dal giudice. "Ho avuto paura", ha detto. "Qui in Italia sto cercando di costruire il mio futuro. Mi sento italiano". Il video? "Sono sempre stato buono, mi sono comportato bene. Mai un problema. Ho chiesto scusa all’Italia, a Meloni, a Salvini, alla mia squadra".