Dopo la maxi rissa in via San Vitale. I residenti fra rabbia e paura: : "Ora basta, servono più controlli"

"La situazione in via San Vitale è fuori controllo", dice un residente. "Nell’ultimo anno c’è stato un netto peggioramento", prosegue un altro. "Qui, la malamovida ha preso piede sempre di più", sentenzia un cittadino. E c’è chi gli fa eco: "Servono più controlli, il disagio ormai è all’ordine del giorno".

La maxi rissa tra venerdì notte e sabato ha allarmato i residenti di via San Vitale, soprattutto quelli che abitano dopo l’arco di piazza Aldrovandi. Sotto le loro case venti giovani hanno dato vita, intorno alle 3,30, a una notte di follia. Una ragazza è stata colpita al volto, sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia e in due sono portati via e denunciati. Di mezzo spinte, sputi, calci e pugni.

"Questa situazione è da diverso tempo che si protrae – spiega un cittadino che vive in via San Vitale –. La malamovida ha preso piede sempre di più, espandendosi da via Petroni a piazza Aldrovandi. E ora anche da noi. I tafferugli sono sempre più frequenti. Ma il disagio ormai è di sistema e non può essere risolto con un solo interventi. Noi residenti dobbiamo segnalare i fatti, ma anche i bar e i locali si devono preoccupare, così come gli altri enti coinvolti, a partire dal Comune", conclude un cittadino. A richiedere maggiori controlli e presidi delle forze dell’ordine è anche un altro giovane cittadino della zona. "Così si vive male – dice –. Servono più forze dell’ordine sul posto. E controlli più efficienti. Da giovane so che i gestori dei locali cercano di fare il possibile, ma questo problema nasce da quando in via Petroni, dall’una in poi, non danno più da bere. Allora nasce il disagio, con le persone che vengono massivamente spostate in piazza Aldrovandi".

Un altro residente definisce questo disagio "un 31 dicembre quotidiano, dove vengono violate continuamente le leggi e chi ci governa non prende alcun provvedimento. Una zona piacevole che ora è fuori controllo", prosegue. Chi vive in via San Vitale, dopo l’arco, ha visto peggiorare la situazione nell’ultimo anno.

"Il disagio è diventato continuo, la percezione della sicurezza è peggiorata. Devo dire – continua una residente – che piazza Aldrovandi è un contesto veramente piacevole. Ma poi tutto peggiora quando chiudono i locali e le persone rimangono in strada". Come accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Ma se piazza Aldrovandi è sorvegliata speciale del Comune per la movida – vedi anche l’ultima ordinanza di qualche giorno fa –, per via San Vitale non è lo stesso.

"In questa via ho visto persone rubare ai turisti. La situazione è fuori controllo, soprattutto da quando c’è il cantiere delle Due Torri. La città è cambiata e il pericolo è maggiore. Bottiglie rotte, spaccio e disagi sono aumentati", conclude un altro cittadino. Secondo lui via San Vitale, dopo l’arco, è diventata un vicolo cieco. Anche di controlli. E da qui il proliferare dei problemi.