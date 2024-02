Dopo l’arresto il tribunale revoca la libertà vigilata

Il tribunale di Sorveglianza ha revocato la libertà vigilata per Francesco Passalacqua. Il cinquantacinquenne ‘killer della Riviera dei Cedri’ si trova nel carcere bolognese della Dozza, con l’accusa di tentato omicidio, dopo che lo scorso 4 gennaio ha accoltellato un agricoltore di 65 anni a Tolè di Vergato. "Il mio assistito – così il legale di Passalacqua, Vincenzo De Franco – si trova ancora in uno stato confusionale, piange e non comprende ancora bene che cosa sia successo. Nelle prossime settimane, quando avrò modo di parlare con lui, valuterò le sue condizioni e capirò se vorrà o meno dire qualcosa in merito a quanto successo". Davanti al gip Domenico Truppa, durante l’udienza di convalida del fermo, Passalacqua si era avvalso della facoltà di non rispondere: anche in quell’occasione, si era mostrato molto confuso.