Dopo le rapine viola l’obbligodi firma: preso

A luglio aveva commesso una rapina armato di coltello e bastone al Super King Kebab di via Fioravanti, mentre si trovava sottoposto all’obbligo di firma per un analogo reato. Arrestato dai carabinieri della stazione Navile, dopo la convalida era subito tornato libero, di nuovo con la stessa misura cautelare. Che, ovviamente, in questi mesi il ventottenne senegalese, volto noto della Bolognina, pregiudicato e senza fissa dimora, ha più volte violato. Così che su di lui, da qualche tempo, pendeva un rintraccio per l’esecuzione di una custodia cautelare in carcere disposta dal gip. Misura che è stata eseguita l’altro giorno dai militari dell’Arma, che hanno notato l’uomo, in compagnia di un connazionale di 29 anni, in giro per via Parri. Appena visti i carabinieri della Navile, che il ventottenne conosceva bene perché ipoteticamente ogni giorno sarebbe dovuto andare a firmare da loro, ha subito tentato la fuga. Bloccato assieme all’amico, sono stati entrambi controllati. I due avevano al seguito due borsoni sportivi, con dentro in totale tredici paia di scarpe sportive di note marche, complete di cartellino con il prezzo e antitacheggio. Non solo: il pregiudicato aveva con sé anche 9 grammi di marijuana, mentre l’amico aveva 1,6 grammi di hashish e 3,6 di cocaina. Per il ventottenne sono scattate le manette ed è stato accompagnato alla Dozza per l’aggravamento della misura; e per entrambi la denuncia per lo spaccio e la ricettazione. Il ventinovenne è stato anche affidato all’ufficio Immigrazione della Questura perché irregolare sul territorio.

