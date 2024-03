Dopo l’incendio di via Bertocchi. Allarme stufette elettriche. Sicurezza, ecco le 5 regole

L’ultima tragedia di via Bertocchi riporta alla ribalta i rischi delle stufette elettriche. Tanto che Marco Bertuzzi, presidente dell’Azienda Casa Emilia-Romagna, ha lanciato un appello: "Non usate le stufette elettriche, sono elettrodomestici che possono diventare pericolosi". Di seguito, le principali cause dell’innesco di un incendio.

SURRISCALDAMENTO

Questo può verificarsi quando l’apparecchio viene lasciato acceso per periodi prolungati o quando viene posizionato troppo vicino a materiali infiammabili come tende, mobili imbottiti o tappeti. È essenziale quindi mantenere le stufette a una distanza di sicurezza da qualsiasi oggetto che possa prendere fuoco

MALFUNZIONAMENTO

Un incendio può essere scatenato anche dal malfunzionamento di una stufetta o dalla presenza di cavi danneggiati: per questo l’apparecchio va ispezionato regolarmente per individuare eventuali difetto o segni di usura. Ed eventualmente o sostituire le parti danneggiate o buttare via l’apparecchio.

UTILIZZO IMPROPRIO

Anche l’uso di prolunghe non adeguate, il sovraccarico di prese elettriche e l’impiego dell’apparecchio per scopi non previsti, come l’asciugatura di indumenti, è un altro fattore di rischio.

LE BUONE REGOLE

Ecco alcuni consigli importanti per la sicurezza.

a) Scegliere stufe certificate e testate, con i marchi europei apposti, e seguire sempre le istruzioni del produttore sugli usi possibili.

b) Collegare l’apparecchio direttamente alla presa a muro, senza la mediazione di ciabatte i simili. Evitare quindi di collegare altri dispositivi alla presa a cui è attaccata la stufetta.

c) Non lasciare mai la stanza mentre la stufa è accesa. Inoltre, spegnere la stufa prima di andare a dormire.

d) Tenere gli animali domestici e i bambini lontani dalla stufa elettrica quando è collegata e in funzione. Evitare che tocchino la stufa o i cavi, riducendo così il rischio di scosse elettriche o ustioni

e) Gli apparecchi utilizzati in casa dovrebbero essere controllati ogni 6 mesi per valutarne il funzionamento