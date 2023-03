Dopo lo sciopero Il giudizio dei cittadini "Servizio efficiente Ma a volte un po’ caro"

Lo sciopero dei taxi di martedì scorso – con tanto di manifestazione in piazza Maggiore – ha messo in subbuglio la città. Tra chi rientrava dalla zona fiera e chi doveva usufruire del servizio per spostarsi rapidamente nel centro storico, sono stati molti i cittadini e i turisti che hanno dovuto trovare un’altra soluzione, scegliendo i servizi pubblici o camminando. Un copione che, per la verità si ripete spesso nei festivi e ogni volta che si tiene una fiera o c’è un concerto o un evento particolare: trovare un taxi diventa un’impresa. L’ultima volta è successo durante il Cosmprof, con lunghe file di passeggeri in attesa alla stazione centrale. Tuttavia, il disagio creato da questa assenza dimostra l’importanza e l’efficacia del loro servizio sul territorio cittadino. Un servizio che, per una buona fetta di cittadini, risulta spesso impeccabile e neanche troppo caro.

"Trovo che i taxi bolognesi siano efficienti – dice Giovanni Pipitone –. Riscontro sempre grande professionalità e puntualità. Chiamo la sera per la mattina seguente, e i tassisti scelgono gli itinerari più rapidi e convenienti, anche a livello tariffario. È un servizio del quale non mi posso lamentare". In linea con il suo pensiero, ci sono le parole di Angelo Bianco, che per lavoro utilizza spesso il servizio taxi in città: "È ottimo – sostiene –. Preferisco non chiamare o prenotare tramite telefono, quindi aspetto il mio turno nei punti di fermata. Fino a oggi, ho avuto solo delle esperienze buonissime". L’attività che ogni giorno compiono i tassisti, quindi, risulta precisa.

"Tutte le volte in cui ho preso un taxi ho ricevuto un ottimo servizio – concorda Sofia Burgi –. Mi è capitato di prenotare telefonicamente, e a volte, invece, di prenderlo direttamente lungo la strada. E in entrambi casi devo dire che è stato tutto perfetto, così come i prezzi, che sono onesti e alla portata di chiunque".

Se il servizio soddisfa e accontenta quasi tutti i fruitori incontrati, sul prezzo ci si divide, come spiega Haoyu Chai: "Non ho nulla da dire sull’attività, che funziona benissimo, anche prenotando telefonicamente - spiega il ragazzo –. Ma le tariffe, in base alla tratta, a mio parere sono un po’ costose. Una volta, per esempio, ho speso circa dieci euro per un tragitto abbastanza breve, partendo da via Ferrarese e arrivando in centro".

Perfino durante le ore di punta, quando dalla stazione arrivano in coincidenza diversi treni e i fruitori aumentano, c’è chi si è trovato bene. "È normale che all’orario di pranzo ci sia più traffico – precisa Federico Cipressi –. Ma la fila di clienti si smaltisce in fretta, e non ci sono lunghe attese. Questo dimostra una grande professionalità e capacità di gestire la situazione". "Ne ho usufruito alcune volte – dice Francesco De Fabbri –. Ma, tralasciando un minimo di attesa nei punti di fermata, non mi posso lamentare. E non c’è nemmeno bisogno di prenotare, perché c’è quasi sempre disponibilità".

Mariateresa Mastromarino