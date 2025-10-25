Dopo lo sfratto e gli scontri. Il blitz di attivisti e famiglie. Occupato un palazzo dell’Asp

L’epoca delle grandi occupazioni abitative sembrava giunta al tramonto dieci anni fa, quando l’ultimo accesso dell’ex Telecom di via Fioravanti era stato murato. E invece, a sorpresa, a 24 ore dallo sfratto in diretta social di via Michelino, gli attivisti di Plat hanno ‘accompagnato’ 142 persone - di cui 72 minori - a occupare il palazzo di Asp al civico 12 di via Don Minzoni. Dodicimila metri quadrati, che un tempo erano stati appartamenti e sedi elettorali. E che a breve dovrebbero accogliere un grande studentato, con trecento stanze, cento delle quali ad affitto ridotto, come spiega Asp, "con prezzi calmierati destinati a studenti in condizione di fragilità economica. Questa condizione è stata esplicitamente richiesta nel bando per i futuri conduttori dell’immobile proprio in coerenza con la missione di Asp". I lavori sono fermi da luglio, in attesa del placet della Sovrintendenza per le demolizioni interne, visto che il palazzo è vincolato.

E per questo le le stanze oggi appaiono vuote, polverose e "abbandonate", come dice Fabio di Plat, benché in realtà non lo siano. "Le cinquanta famiglie che sono entrate in questo enorme immobile pubblico – continua l’attivista – sono tutte sotto sfratto o sono già state sfrattate. E quelle ancora in attesa dell’esecuzione del provvedimento hanno restituito le chiavi ai proprietari di casa ieri mattina, perché hanno paura di trovarsi la polizia alla porta e muri sfondati come accaduto in via Michelino. In assenza di una risposta del Comune e delle istituzioni a un disagio abitativo reale, queste famiglie hanno deciso che non poteva continuare così. E si sono unite occupando questo immobile. Per dire che gli spazi per la transizione abitativa delle famiglie a Bologna ci sono, ma vengono lasciati vuoti o ceduti alla speculazione".

L’obiettivo degli attivisti del sindacato è chiaro. E lo riassume uno dei nuovi ‘inquilini’ del palazzone di via Don Minzoni: "Ora il sindaco e il Comune dovranno per forza venire a parlare con noi". Perché le famiglie puntano il dito contro i servizi sociali. Che avrebbero offerto alle famiglie sotto sfratto "soltanto soluzioni impraticabili: stanze in albergo, tra l’altro estremamente costose per la collettività, anche in comuni molto distanti dal capoluogo", dicono ancora gli attivisti. Che sottolineano come l’occupazione non sia "solo simbolica: stiamo qua finché non verrà trovata una casa dignitosa per tutti", dicono.

E di famiglie, tra le stanze polverose di via Don Minzoni, ce ne sono diverse. Ma viste le condizioni in cui si trova la struttura, il dubbio è se davvero già da ieri non solo gli attivisti di Plat, ma anche le famiglie si siano stabilite nei vari appartamenti dell’edificio. Ieri sera, nel cortile interno, gli occupanti hanno tenuto un’assemblea e poi hanno cenato insieme. Quanti siano poi rimasti a dormire è un’incognita.

Fuori dal palazzo, la situazione è stata monitorata per tutta la giornata dalla Digos, a cui Asp ha già provveduto a sporgere denuncia, anche in un’ottica di autotutela visto lo stato dell’immobile, e dai carabinieri del Nucleo informativo. E le prospettive che questa situazione apre sono complesse da leggere: la via dello sgombero, vista la presenza di così tanti bambini, sembra difficilmente praticabile. Almeno nell’immediatezza. Ma anche offrire una soluzione abitativa ‘gradita’ da tutti è altrettanto fantasioso. Gli attivisti propongono la strada dell’autorecupero, come fatto in via Carracci: anche questa, visto il bando di riqualificazione in essere, vinto da una società belga, impossibile da attuare.

Sull’occupazione è intervenuta, molto critica, l’assessore alla Sicurezza e al Welfare Matilde Madrid, che ha anche risposto alle critiche mosse agli assistenti sociali: "Occupare il patrimonio pubblico, peraltro di una azienda pubblica che ha come missione principale quella di promuovere coesione sociale, supportare le fragilità e ridurre le diseguaglianze non è certamente una soluzione per quelle famiglie. Così come additare gli assistenti sociali come causa della mancata soluzione, quando lavorano per settimane e mesi alla costruzione di una alternativa prima, durante e dopo gli sfratti e sono quindi spesso l’unico argine alla strada".