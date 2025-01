Dopo lo stop per maltempo, riaprono le piste del Corno alle Scale

Dopo dieci giorni di stop per le condizioni meteo avverse, riaprono oggi gli impianti di risalita del Corno alle Scale. Lo comunica la società di gestione sui suoi canali social. Dopo il pienone sulle piste per le festività natalizie, con ottime condizioni di innevamento e belle giornate, vento e pioggia avevano creato situazioni di rischio e rovinato il manto nevoso.

Le basse temperature degli ultimi giorni hanno però permesso ai tecnici di far funzionare a pieno regime gli impianti per la produzione di neve artificiale, ricreando condizioni ottimali per gli appassionati dello sci alpino. Per oggi è previsto bel tempo con temperature pungenti sul comprensorio.