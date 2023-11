Dopo Lucca Comics doppio incontro con Animo Chen

Doppio appuntamento sotto le Due Torri per Animo Chen (foto), illustratore taiwanese in tour per presentare il suo graphic novel ’Una breve elegia’ dopo l’appuntamento al Lucca Comics & Games. ’Una breve elegia’ è il primo libro di Animo Chen con il quale ha vinto il premio come miglior fumetto alla Bologna Children’s Book Fair nel 2020. Con il suo ultimo lavoro ’Love Letter’, nel 2021 ha invece ottenuto una menzione speciale per la categoria Poesia. L’autore sarà domani alle 15 all’Accademia di Belle Arti, in dialogo con Emilio Varrà, docente e presidente di Hamelin. Poi alle 18,30 alla Libreria La confraternita dell’uva, di via belmeloro, con Alessandro Albana di Asia Institute. Il graphic novel è un’esplorazione della mancanza, della perdita, del lutto: tre racconti lirici e poetici, dallo straordinario impatto visivo, che ci conducono con delicatezza e malinconia attraverso la vita di ogni giorno.