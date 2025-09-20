Dopo mezzo secolo chiude il bar Minoccheri

Un punto di riferimento per tutti coloro che, negli anni, hanno transitato sulla ss9 via Emilia. Un punto di ritrovo per gli ozzanesi. Una certezza che, ora, abbassa definitivamente le serrande.

Ha chiuso i battenti, a Ozzano, il bar Minoccheri, storicamente a conduzione familiare, a due passi dal municipio. Così l’annuncio dei gestori giorni fa: "Dopo anni e anni di lavoro, sorrisi, e tanto tanto caffè è arrivato il momento per noi di chiudere le porte del nostro bar. Vogliamo ringraziare tutti per la fiducia, l’affetto e la presenza che ci avete donato nel corso del tempo. È stato un piacere accompagnare le vostre pause, ascoltare le vostre storie e far parte delle vostre giornate".

Ai titolari l’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Luca Lelli e dell’assessore al Commercio, Matteo Di Oto, hanno consegnato una pergamena di ringraziamento.

Lelli e Di Oto hanno, in quell’occasione, dichiarato: "Con profonda gratitudine il Comune ha salutato e ringraziato i titolari dell’attività Minoccheri, che dopo cinquant’anni di instancabile lavoro, dedizione e passione, hanno chiuso le porte del bar di famiglia lungo la via Emilia: un’attività che per anni è stata un vero punto di riferimento di intere generazioni. Con la consegna di questa pergamena abbiamo voluto rendere omaggio non solo a un’attività commerciale, ma a un pezzo di storia di Ozzano. Il bar Minoccheri infatti, ha rappresentato per cinquant’anni un luogo di incontro, di relazioni, di quotidianità condivisa oltre a essere sempre stato un presidio di socialità che ha accompagnato la crescita della nostra comunità. La chiusura di un’attività come questa segna inevitabilmente la fine di un’epoca, ma il ricordo delle migliaia di risate e abbracci scambiati in questi anni resterà vivo nella memoria collettiva".

Nei locali lungo la via Emilia aprirà la nuova sede dell’Aci.

