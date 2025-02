Dopo scuola, laboratori artistici per i più piccoli

Grazie alla collaborazione degli educatori della cooperativa Dolce è stato avviato un innovativo progetto per arricchire l’offerta educativa nei servizi integrativi scolastici. Fino a maggio gli iscritti al servizio integrativo di prolungamento scolastico delle scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo di Calderara di Reno saranno coinvolti in laboratori artistici, musicali e di inglese, guidati dagli educatori dei servizi e da altri esperti. "Diamo forma a una progettualità innovativa cui tenevamo, qualificando il post scuola con laboratori artistici, musicali e di inglese. Ciò affinché il post scuola costituisca un’occasione per i più piccoli per imparare", ha detto il sindaco Giampiero Falzone (foto sopra).