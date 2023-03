Dopo un secolo spunta il biglietto nascosto dal parroco in chiesa

Una cartolina di ringraziamento dell’anticamera pontificia di Pio XI è stata ritrovata durante i lavori di restauro della Chiesa di San Lorenzo a Lustrola, un piccolo borgo medioevale nel comune di Alto Reno Terme. Sono tre gli aspetti che rendono particolare e curioso questo rinvenimento.

Il primo è che il cartoncino è di circa 100 anni fa, dato che papa Ratti ha esercitato il Ministero Petrino dal 1922 al 1939, il secondo è che esso è stato utilizzato dal primo parroco di Lustrola, don Eugenio Lenzi, come piccolo foglio di carta su cui scrivere una sua testimonianza spirituale e il terzo è che esso stato riposto in un interstizio dietro al tabernacolo. Visto anche il testo firmato dal sacerdote il luogo non è affatto casuale e sta ad indicare come il presbitero si affidasse direttamente a Dio per svolgere nel migliore dei modi il suo servizio. "Desidero che Gesù Maria e Giuseppe – si legge nel bigliettino – siano i padroni del mio essere perché l’offro alla Divinità, Santissima Trinità, Padre Figliolo e Spirito Santo in unione a sé medesimi moltiplicando gli atti di amore, d’adorazione, di ringraziamento, d’espiazione e di tutti gli altri atti di religione che sanno essi quanti sono stati sono e saranno". Don Lenzi è stato parroco di Lustrola dal settembre del 1924 al 1935, anno della sua scomparsa, e la cartolina che lo vede come destinatario è la risposta agli auguri di buon compleanno che erano stati inviati al Santo Padre. Il suo ritrovamento si deve a Graziano Agosti durante lo smontaggio delle varie parti da restaurare. "Siamo sempre più convinti – spiega Patrizia Calzolari, una delle persone impegnate a tenere vivo il borgo – che non si tratti solo di una testimonianza spirituale, ma che don Eugenio abbia anche voluto lasciarci questo scritto come testamento. Il suo ricordo non è scalfito nel tempo e la sua figura di pastore sempre vicino ai più bisognosi è ricordata anche da una lapide all’ingresso della chiesa".

Ora la chiesa di San Lorenzo è retta da don Michele Veronesi che ha deciso di conservare il cartoncino nell’archivio parrocchiale. "È il luogo naturale di custodia di questo documento – spiega don Veronesi – portando in sé un frammento di storia della Parrocchia e del borgo di Lustrola. Mi piacerebbe che una riproduzione di entrambe le facciate, recto e verso, fosse incorniciata assieme alla trascrizione e affissa nella sagrestia della Chiesa. Il messaggio di fede che il primo parroco di Lustrola ha riposto sull’altare, dove è rimasto nascosto per quasi un secolo, merita certamente di essere esposto e messo a disposizione di quanti, oggi e domani, sapranno riceverlo". Per la cronaca il borgo ha festeggiato i mille anni di esistenza nel 2021.

Massimo Selleri