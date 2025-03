Dopo vent’anni riapre la locanda. La sindaca: agevolare le imprese

Una ventata di aria fresca in Appennino, che rinnova le attività e le strutture per i turisti. A Poggiolforato è stata inaugurata la nuova locanda ‘Da Emil e Gabriel’. Il primo marzo scorso la cerimonia col sindaco di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi, dei proprietari e di numerosi abitanti curiosi. Il nuovo locale ha lo scopo di diventare un punto di riferimento per la comunità e i turisti che transiteranno da questo angolo a poca distanza dal Corno alle Scale. I due gestori e i loro due bambini, originari di un piccolo paese di montagna dell’Albania, hanno vissuto a Bologna prima di trasferirsi in Appennino alla ricerca della neve invernale e di un ambiente più simile a quello di provenienza. Per ripristinare la locanda ‘Caterina’, chiusa da 20 anni, sono stati necessari alcuni mesi di lavoro che hanno trovato il loro compimento a settembre 2024, quando la struttura è stato riaperta come B&B.

La partenza positiva ha infuso coraggio ai gestori che hanno deciso di aumentare le camere disponibili e riaprire la sala ristorante. "Il lavoro che Emil e Gabriel stanno facendo è una bellissima notizia per Poggiolforato – racconta la sindaca – e per tutta la montagna. Il loro esempio dimostra che, nonostante le difficoltà, è ancora possibile scegliere di vivere e di fare impresa in montagna. Sono convinta che un sistema pubblico di agevolazioni a favore delle attività economiche avviate da giovani coppie nei territori marginali permetterebbe di raggiungere risultati estremamente positivi".

Fabio Marchioni