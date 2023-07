Dopo via de’ Carbonesi I democratici rilanciano "Via Collegio di Spagna pedonale nei weekend"

Nemmeno il tempo di metabolizzare il fallimento della sperimentazione in via de’ Carbonesi

che il Pd rilancia sulle pedonalizzazioni in centro: "Non sono finite". Parola della consigliera dem Mery De Martino, intervenuta ieri in Consiglio Comunale invitando il Comune a valutare l’estensione dei ‘T-days’ in altre vie limitrofe, a partire da via Collegio di Spagna.

"Via de’ Carbonesi era una sperimentazione, non c’era una decisione già presa – dice De Martino – ma sei mesi sono pochi per valutare. E hanno ragione quei commercianti, la maggioranza, che sono delusi per la fine anticipata della sperimentazione. Anche in questo caso forse andavano coinvolti di più".

In ogni caso, secondo l’esponente Pd, proprio il termine dei ‘T-days’ in via de’ Carbonesi rappresenta "il momento per rilanciare altri interventi urgenti". De Martino cita la doppia ciclabile in via d’Azeglio e il ritorno alla corsia preferenziale nei due sensi in via Farini. Ed ecco la proposta: "Si può pensare ad altre aree pedonali vicino a via de’ Carbonesi, ad esempio facendo una valutazione su via Collegio di Spagna".

Dubbioso anche un altro dem, il presidente della commissione Mobilità, Claudio Mazzanti: "Mi piacerebbe vedere gli atti della sperimentazione", dice sibillino in aula. Resta da capire come la giunta di Matteo Lepore valuterà la proposta di De Martino alla luce, appunto, della pedonalizzazione appena annullata.

Il malumore intanto serpeggia tra le file di Coalizione Civica, ala sinistra della maggioranza. Quella di via de’ Carbonesi "è un’occasione persa", sentenzia il consigliere Detjon Begaj, in particolare "per l’idea di città delle persone che ci hanno votato per fare queste cose. Via de’ Carbonesi aveva delle potenzialità – incalza –. Si può cambiare idea, ma senza arretrare. Abbiamo un mandato chiaro, ma non possiamo essere soli in trincea. Abbiamo bisogno di alleati, di portarci dietro quel pezzo di città disposto al confronto". Begaj, però, ammette alcuni limiti della pedonalizzazione di via de’ Carbonesi: "Coalizione civica è stato il primo gruppo a sollevare dubbi, in particolare sul tema degli effetti problematici sul trasporto pubblico locale".

Sull’altro lato della barricata, invece, torna all’attacco il centrodestra. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna, presenta un Ordine del giorno per chiedere di mettere fine da oggi alla sperimentazione di via de’ Carbonesi, senza aspettare settembre, ripristinando da subito il senso di marcia originario di via Tagliapietre, la fermata della linea 29 e il tragitto della linea 13 che è tuttora spezzato. La risoluzione di Fd’I viene ammessa ai lavori del Consiglio comunale, in coda però agli altri documenti.

"Quello che è successo è la dimostrazione che le pedonalizzazioni non sono possibili ovunque", afferma l’ex leghista Francesca Scarano.

"Era un gioco che non valeva la candela – concorda Nicola Stanzani di Forza Italia –, è la vittoria delle opposizioni di centrodestra, ma anche la sconfitta per qualcuno". Bene dunque il passo indietro della giunta, chiude Stanzani, e forse "questo concetto andrebbe allargato anche ad altro".