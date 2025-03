Dopolavoro ferroviario: "Giusta la riqualificazione. Ma va fatta in modo serio"

di Mariateresa Mastromarino

Ci sono speranza e aspettative alte per l’acquisizione da parte del Comune del Dopolavoro ferroviario, ma "la riqualificazione va fatta davvero e non deve cambiare l’anima del Dlf". Dove, già di prima mattina, c’è un costante via vai di gente, soprattutto giovane: c’è chi sceglie il Dlf per studiare all’aria aperta, mentre altri decidono di fare colazione insieme con dei gruppetti di amici; i più adulti, invece, si fermano a guardare l’Arena Puccini e nel frattempo continuano a passeggiare tra i campi sportivi. E tutti - o quasi - sono a conoscenza della grande novità che vede l’amministrazione scendere in campo con l’acquisto dell’area, a cui sarà destinato un progetto di riqualificazione e ristrutturazione.

Un piano che fa ben sperare, ma su cui "dovranno lavorare seriamente", dicono in coro residenti e fruitori.

L’aspettativa maggiore è quella di "vedere finalmente il parco riqualificato, come era una volta – inizia Carlo Alberto Gherardini –. C’è un bel da fare, quindi speriamo che ci siano le risorse per poterlo fare". La nuova vita del Dlf potrebbe contribuire a cambiare il volto della Bolognina, dove "non si vive più – continua Gherardini –. Siamo invasi da spaccio, degrado e bivacchi. È una situazione di emergenza, dove va estirpata la delinquenza. Una soluzione potrebbe essere un servizio di vigilanza anche qui intorno".

Uno scenario "difficile" che ha portato anche l’area interessata "a essere a lungo abbandonata e frequentata da persone poco raccomandabili – sostiene Graziano Mezzetti –. Ora bisogna riqualificare il Dlf, ma bisogna vedere se il Comune è disposto a spendere le giuste risorse, visto che ha tanti cantieri e progetti aperti".

Insomma, "l’idea della riqualificazione è positiva – precisa Pino Evangelista –, ma è importante sapere cosa prevede precisamente il progetto e a chi il Comune deciderà di affidare la gestione, che contribuisce inevitabilmente all’andamento del Dlf".

Tra le priorità per i cittadini c’è il mantenimento dell’anima sociale dell’area: il timore è che "si gentrifichi il Dlf e che diventi un luogo elitario ed esclusivo – evidenzia Lorenzo Marabese –. Sono favorevole alla ristrutturazione, ma questa non deve modificare l’anima dell’area", che ha bisogno di migliorie, come nello spazio del "parcheggio, che è abbastanza trascurato".

In generale, "speriamo di vedere rifiorire il parco – dice Alessandro Coppola –. Vogliamo che venga riportata alla luce un’area molto interessante e affascinante, dove ci sono tante realtà di integrazione sociale e sportive. La Bolognina è stata sottovalutata, ma negli ultimi anni è stata riconsiderata con varie riqualificazioni urbanistiche".

E il nuovo impegno del Comune, in questo senso, è "una iniziativa da supportare – afferma Sara Speggiorin – e soprattutto sarà importante per chi negli anni ha visto il quartiere e questa zona cambiare". Come Paola Bonori, che andava al Dopolavoro ferroviario "50 anni fa, quando mio figlio era nel passeggino – confessa –. Spero di tornarci presto, perché ora non lo riconosco più".

Da un punto di vista sociale, il Dlf è un luogo che "può contare su un forte concentramento di giovani – evidenzia Francesca Tasca –. Rappresenta una coesione all’interno di un ambiente periferico, dove, in particolare di notte e per le donne, c’è insicurezza. Sapere di avere un luogo di ritrovo come quello è rassicurante".

Durante il nostro viaggio tra le voci dei cittadini, un ciclista rallenta la sua corsa, origlia il tema delle interviste e passandoci di lato esclama: "Un nuovo Dlf? Era ora". Sì, era proprio ora.