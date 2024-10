Doppia guida per i taxi. Cotabo: "Giusta l’idea, ma ha prevalso il bando"

Ha fatto rumore in città la proposta di Daniele Corticelli, ex guazzalochiano candidato nella civica di Elena Ugolini, sull’apertura ai secondi turni dei tassisti anche in regime di conduzione non familiare. "Sono necessarie più ore di taxi – ha detto Corticelli al Carlino –, bisogna attuare il decreto nazionale". Cauto sulla proposta Riccardo Carboni. "Delle dichiarazioni di Corticelli colgo favorevolmente le premesse, non può continuare questa discussione eterna tra categoria e amministrazione – ha sottolineato il presidente di Cotabo –. Dopodiché, però, non può essere percorsa la strada delle seconde guide assieme all’attuale bando. O uno, o l’altra. Le seconde guide regolate per fasce orarie potevano essere una soluzione, fu lo stesso Comune a ragionarci con un suo studio, per l’attivazione di un numero coerente con il fabbisogno esistente. Ma poi ci si è fatti ingolosire dal decreto asset. Aspettiamo che il Comune convochi la categoria. E per quanto riguarda più opportune regolamentazioni, con il prossimo mandato in Regione si potrebbe tornare a prendere in mano la bozza di legge regionale per il settore", ha concluso Carboni.

Abbastanza scettica UilTrasporti. "La norma nazionale sulle doppie guide è stata scritta ‘di pancia’ l’estate scorsa – ha spiegato Mirko Bergonzoni –. Per noi concorre solo a creare del precariato. Perché è assolutamente un punto interrogativo l’inquadramento del secondo guidatore, soprattutto nel suo rapporto con il titolare della licenza. Se quest’ultimo non ha più bisogno del secondo guidatore cosa fa, lo tiene a casa? Servono regole chiare d’ingaggio. E soprattutto serve che il Comune riprenda a parlare con la categoria". Conclusioni simili da Cna Taxi. "La seconda guida fu anche una nostra proposta, ma va contingentata in base alle esigenze del servizio – ha sottolineato Salvatore Vrenna –, con soluzioni modulabili e rinnovabili di anno in anno. Si potevano emettere meno licenze, 44 come da Pgtu, e trasformare un cumulo di ore necessarie in seconde guide". Favorevole invece Alessandro Arena Chilardi. "Sono d’accordo con la proposta di Corticelli, quella delle doppie guide sarebbe stata la risposta corretta alle esigenze della categoria – ha detto il coordinatore di Consultaxi –. Tutto va concertato per bene con i sindacati, serve un inquadramento per un rapporto non necessariamente subordinato. Deve essere – conclude – a questo punto l’ente locale che prende in mano la Carta dei Servizi del Comune e che la modifica". Critiche all’alleato elettorale dalla Lega. "Leggo di proposte sul tema dei taxi lanciate senza alcun confronto con la categoria – ha detto il consigliere Matteo Di Benedetto –. È lo stesso approccio della giunta Lepore, non vedo differenze".