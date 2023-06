Doppia manifestazione contro funivia e seggiovia

C’è stata una doppia protesta domenica pomeriggio contro la realizzazione della seggiovia in territorio emiliano da Polla del Corno alle Scale al Lago Scaffaiolo, e quella in terra Toscana dalla Doganaccia al crinale che unisce i territori bolognese - modenese e toscano. Gli emiliani si sono dati appuntamento a Capanno Tassoni di Fanano, e i Toscani alla Doganaccia di Pistoia, con ritrovo per entrambi al Passo di Croce Arcana di Fanano dove si è svolta la manifestazione che non aveva colore politico.

Gli unici simboli presenti erano quello del Cai Pistoia e di Legambiente. "Riteniamo assurdo che si vogliano investire più di 20 milioni di euro – sostengono i dimostranti – per allargare due comprensori sciistici che ormai faticano a restare aperti per quattro mesi di fila, del tutto dipendenti dalla neve artificiale, in un territorio dove l’acqua è preziosa, l’energia è costosa e i cambiamenti climatici imporrebbero ben altre priorità. Impianti destinati a deturpare ambienti unici, protetti, di grande importanza per la biodiversità, e a invaderli, l’estate, con una portata di migliaia di persone all’ora. Fermarli non è solo possibile, è anche doveroso, soprattutto adesso". Alla realizzazione della seggiovia del Corno alle Scale – Lago Scaffaiolo da alcuni anni si oppongono gli ambientalisti con manifestazioni e un ricorso al Tar dell’Emilia Romagna, respinto all’inizio di maggio.