Doppia rapina di gruppo in centro. Arrestati quattro pregiudicati

Botte da orbi in centro per rapinare dei passanti. Violenze che sono state di gruppo, con tanto di calci e pugni, e sempre con al centro delle dinamiche collegate alla droga. Così quattro pluripregiudicati, tra cui anche una donna italiana di 39 anni e un egiziano minorenne, sono stati arrestati dalla Polizia. Ed è caccia anche ad altri due aggressori.

La prima rapina è avvenuta in pieno giorno, in via Indipendenza all’altezza di via San Giuseppe. A finire nella morsa dei violenti un italiano di 50 anni. Infatti alla vittima, oltre ad avvicinarsi un egiziano di 17 anni che aveva intenzione di vendergli della droga, si sono presentati anche altri due stranieri. I tre hanno accerchiato il 50enne, colpendolo con calci e pugni. L’egiziano ha provato a sfilargli il telefono cellulare dalle tasche, usando anche dello spray urticante. Un equipaggio del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna Orientale, impegnato in servizi di controllo del territorio in centro, è intervenuto e ha bloccato l’egiziano che aveva entrambe le mani sporche di sangue: nelle tasche 9 pacchetti di sigarette, risultati di proprietà della vittima, uno spray urticante e un coltello richiudibile di 9 centimetri. Il cittadino italiano presentava invece il volto tumefatto con perdita di sangue. Il minorenne, visti i precedenti, è stato arrestato e trasferito al carcere minorile in via del Pratello. Gli altri aggressori non sono stati individuati.

Nella seconda rapina invece, intorno alle 23.15, una volante dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico è intervenuta in via Ferrarese all’altezza di via di Saliceto dopo la chiamata di un pakistano di 24 anni che riferiva di essere stato rapinato. Avvicinato da tre persone, un senegalese di 34 anni, un gambiano di 38 anni e una donna italiana di 39 anni, gli hanno chiesto dei soldi per poter acquistare della droga. Al rifiuto i tre hanno cercato di rubargli la bici e la donna ha iniziato a colpire il 24enne con una catena in metallo. Poi alla vittima è stato rubato il portafoglio, con dentro 50 euro, e strappato il giubbotto. Ma le volanti hanno subito bloccato i tre rapinatori, tutti con precedenti, arrestandoli. La donna, che ha colpito gli agenti con calci e pugni, è accusata anche di resistenza a pubblico ufficiale.