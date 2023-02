Doppia rapina e pestaggio a Bologna, fugge sull’auto rubata e si schianta contro un palo

Doppia rapina e pestaggio Fugge sull’auto rubata e si schianta contro un palo

Bologna, 24 febbraio 2023 – Un pomeriggio di ordinaria follia. Cominciato con il furto di un’auto a Castenaso e proseguito con due rapine, per concludersi con uno schianto in via Parisio contro un palo e l’arresto da parte della Polfer. Il protagonista è Giovanni Rematore, 38 anni, già ben conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi. Non è chiaro per quale motivo l’uomo, una volta arrivato in via Mondo, in zona San Donato, abbia deciso di abbandonare la vettura rubata poche ore prima a Castenaso e aggredire un automobilista, per rapinarlo della macchina su cui viaggiava. Il trentottenne ha bloccato la strada del malcapitato e, una volta aperto lo sportello dell’Audi che guidava, lo ha preso a schiaffi e pugni, scaraventandolo fuori dalla vettura, a bordo della quale è subito fuggito via. Erano le 17 e il ferito ha chiesto aiuto al 112: i carabinieri della stazione Navile si sono messi sulle tracce dell’esagitato, avviando le ricerche in zona.

L’uomo, intanto, in un complesso peregrinare per le strade della città, intorno alle 17,20 è approdato in via degli Orti. Qui è entrato in un negozio di abbigliamento con l’intenzione di mettere a segno un’altra rapina, questa volta per fare scorta di contanti. Ma quando ha chiesto ai dipendenti di consegnargli l’incasso della giornata, questi hanno risposto picche. Di soldi non ce ne erano. A quel punto Rematore è esploso di nuovo, iniziando a mettere a soqquadro tutto il negozio, lanciando abiti e scarpe contro i negozianti, in un impeto di rabbia e follia. Furioso, è quindi uscito dal negozio e salito di nuovo in macchina.

I carabinieri avevano però diramato targa e descrizione dell’auto a tutte le forze dell’ordine in servizio in città. E una pattuglia della Polfer, avvertita dai negozianti, ha intercettato il rapinatore proprio mentre ripartiva da via degli Orti: gli agenti hanno cercato di bloccarlo, ma l’uomo a tutta velocità ha imboccato contro mano via Parisio, finendo per schiantarsi contro un palo e distruggendo completamente la macchina rapinata in via Mondo. A questo punto ha provato anche a fuggire a piedi, ma gli agenti lo hanno bloccato prima che riuscisse ad allontanarsi. E sono scattate subito le manette, per rapina aggravata continuata.