Doppia serata con Fulminacci

Doppia serata, sempre sold out, domani e martedì al Covo Club per Fulminacci che alle 21 porta sul palco il suo ’l’Infinito +1 tour’. Un live che sta facendo il tutto esaurito un po’ ovunque, per l’artista romano che è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica.

"Io sono veramente così o sto solo imitando l’idea che ho di me, o il modo in cui qualcun’altro mi desidera e mi disegna?". Nel testo di ‘Filippo Leroy’ non ci sono risposte, ma una continua alternanza tra autocelebrazione e relativismo pessimista.