Doppio appuntamento con la prosa nei teatri di Calcara e Savigno

Doppio appuntamento per la rassegna di prosa a cura del Teatro delle Temperie. Si inizia venerdì alle 21 al teatro di Calcara dove va in scena María, una produzione Hangar Teatri, con la regia di Elena Delithanassis e sul palco Marco Palazzoni, Elena Delithanassis, Isabella Polisena, accompagnati dalle voci di Fulvio Falzarano, Tullia Alborghetti, Valentina Milan, Sergio Pancaldi. Un testo ‘magico’ che, con uno sguardo incantato, indaga l’affascinante mistero della vita ambientato in Spagna negli anni del franchismo.

Teatro per le famiglie domenica alle 17 al Frabboni di Savigno dove Max Pederzoli porta in scena Il gran Ventriloquini, produzione Madame Rebinè con la consulenza artistica di Mario Gumina, Andrea Fidelio e Romina Ranzato