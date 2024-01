Doppio bando per promuovere l’arte

Promuovere l’arte e la cultura in tutte le sue forme è sempre stata una prerogativa del Comune di San Lazzaro, che, per il 2024, lancia due nuovi bandi: uno per la ricerca di talenti creativi e uno destinato a progetti originali e culturali. Obiettivo del bando Talenti Creativi è la promozione della libera espressione culturale ed artistica, sostenendo iniziative originali che abbiano rilevanza per la cittadinanza. Possono partecipare soggetti singoli residenti nell’area metropolitana di Bologna o gruppi informali attivi nell’area metropolitana. Il Comune mette a disposizione un budget complessivo di tremila euro e l’importo massimo del finanziamento per ciascun progetto sarà di mille euro lordi. Per il bando Progetti artistici e culturali possono partecipare soggetti senza scopo di lucro come associazioni ed enti del terzo settore e ad essere finanziati saranno progetti nel campo del teatro, musica, danza, cinema e documentario, fotografia, arte, fumetto, arte di strada, laboratori, podcast, e tutto quanto possa essere basato sull’arte. Tutti i dettagli dei bandi sono reperibili sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it