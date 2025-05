Doppio corteo a Bologna: in mille contro l’omotransfobia e pro Palestina

Bologna, 17 maggio 2025 – Due cortei, contro l’omotransfobia e pro Palestina. Uniti in un’unica manifestazione, per chiedere pace e libertà. Un migliaio i manifestanti che, oggi, hanno partecipato alla doppia marcia: cinquecento circa i rappresentanti del popolo arcobaleno, che dopo essersi ritrovati alle 16 in piazza Carducci, attraverso i viali e poi via San Vitale, piazza Aldrovandi e Strada Maggiore hanno raggiunto, attraverso la T, piazza Roosevelt, dove si sono uniti alla manifestazione dei Giovani Palestinesi (circa 300) partiti da piazza dell’Unità alla stessa ora, per i 77 anni di Nakba, letteralmente ‘catastrofe’, l’esodo palestinese.

I due gruppi, dopo un sit in sotto al palazzo dalla Prefettura, con un importante schieramento di forze in ordine pubblico, sono poi arrivati in piazza Maggiore, per concludere la manifestazione.