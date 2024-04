Doppio debutto per ’I Concerti’

Anastasia Kobekina e Jean-Sélim Abdelmoula: sono loro i protagonisti di un doppio debutto domani sera alle 20,30 all’Auditorium Manzoni per ’I Concerti’ di Musica Insieme, sulle note di Schumann, Boulanger, Mjaskovskij, Debussy e Šostakovič. Trent’anni appena compiuti, la violoncellista Anastasia Kobekina calcherà il palcoscenico del Manzoni con un pregiatissimo Stradivari del 1698, mentre Jean-Sélim Abdelmoula, pianista e compositore, è fra i più interessanti artisti under 35 del panorama internazionale. Proporranno al pubblico due anime complementari della musica: il breve pezzo caratteristico da una parte e il respiro più ampio della sonata dall’altra. Dai Fantasiestücke di Schumann e i Tre Pezzi per violoncello e pianoforte di Nadia Boulanger fino a Debussy, Mjaskovskij e Šostakovič.