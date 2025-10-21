Giocate a pallone
CronacaDoppio incidente a Bologna, traffico paralizzato tra la Barca e Casalecchio
21 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
Doppio incidente a Bologna, traffico paralizzato tra la Barca e Casalecchio

Automobilisti incolonnati per uno schianto sull’asse attrezzato che ha coinvolto quattro veicoli alle 7.30 della mattina. Poi altro scontro sulla Persicetana

Le lunghe code provocate dall'incidente a Casalecchio di Reno

Bologna, 21 ottobre 2025 – Traffico paralizzato e lunghe code, questa mattina, tra la Barca e Casalecchio di Reno.

È stato un martedì mattina all’insegna dell’attesa - e della pazienza - quello che hanno vissuto i bolognesi incolonnati per strada all’orario di punta, a causa di un incidente avvenuto a Casalecchio.

Intorno alle 7,30, infatti, sull’asse attrezzato c’è stato un sinistro che ha coinvolto quattro veicoli. Sull’incidente è intervenuta la polizia locale. Poco dopo, si è verificato un altro scontro tra due auto sulla Persicetana, ma non ci sono feriti.

Due sinistri che hanno mandato in tilt la viabilità, già molto congestionata. Le file, soprattutto a ridosso della rotonda Malaguti della Barca, sono durate per quasi un’ora.

