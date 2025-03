Doppio incontro su pizzo e mafia

Doppio incontro oggi e domani a Casalecchio, con Giorgio Scimeca, imprenditore di Caccamo e figura cruciale per il collettivo antimafia Addiopizzo. Il primo oggi alle 17.30 alla Casa per la pace Filanda, al quartiere Croce dove su iniziativa di Percorsi di Pace e di Zolarancio è in programma una conferenza con la presentazione di Esperienze di legalità. Il secondo incontro domani alle 10.45 alla Casa della conoscenza con gli studenti del territorio in collaborazione di Libera. Qui a dialogare con Scimeca saranno gli studenti del Collettivo studentesco Antonino Polifroni del Liceo scientifico Leonardo da Vinci.