Doppio lavoro, prof condannato

Dovrà risarcire l’Università di Bologna con quasi 169mila euro euro per i compensi percepiti nell’arco di 17 anni, dal 1997 al 2014, legati a impieghi extra-accademici svolti senza autorizzazione: lo ha deciso la Corte dei conti che in appello ha ridotto la somma da pagare a cui era stato condannato in primo grado un docente di Ingegneria dell’Alma Mater, che ora ha 79 anni, finito a giudizio contabile per il doppio lavoro. Nel 2016 la Guardia di Finanza segnalò alla Procura della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna alcuni casi di professori universitari che svolgevano prestazioni libero-professionali onerose in regime di incompatibilità assoluta.