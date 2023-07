Doppio schianto in autostrada Morto un camionista di 59 anni Traffico paralizzato per ore

di Zoe Pederzini

Traffico paralizzato e un morto. Questo il bilancio nero della giornata di ieri, a cavallo del pranzo, sull’autostrada A13 Bologna-Padova dove, a poca distanza, si sono susseguiti due incidenti, sia sulla carreggiata nord che sulla quella sud, di cui uno fatale. Partiamo dall’incidente che si è verificato tra mezzi pesanti, poco dopo le 14, dove ha perso la vita un uomo di Bentivoglio, il 59enne Andrea Montanari. Erano da poco passate le 14. Montanari stava guidando un autoarticolato sulla carreggiata della A13 che procede in direzione nord, ovvero verso Padova. A un certo punto, però, all’altezza dell’uscita per l’Interporto, tra i comuni di Castelmaggiore e Bentivoglio, forse per una distrazione o un malore, Montanari, che si trovava sulla corsia di destra, quella destinata ai camion, ha tamponato con violenza un altro camion che lo precedeva.

L’impatto è stato violentissimo tanto che pezzi di entrambi i camion, nello scontro, sono letteralmente schizzati su tutta la carreggiata andando a invadere anche la corsia di sorpasso. Sul posto sono prontamente arrivati gli agenti della Polstrada della sottosezione di Altedo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso. Le condizioni di Montanari, che era rimasto incastrato tra le lamiere del camion in stato di incoscienza, sono parse da subito molto gravi. I pompieri hanno estratto il corpo del 59enne dal mezzo pesante, ma a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Montanari era morto sul colpo nell’impatto con l’altro mezzo pesante.

Poco prima, verso le 13, sempre alla stessa altezza dell’A13, ovvero al chilometro 7, ma sulla carreggiata opposta, quella sud che va in direzione Bologna, si è verificato un maxi scontro, per fortuna senza feriti, che ha coinvolto un mezzo pesante, una corriera con a bordo 28 passeggeri e una macchina. Quest’ultima, a seguito dell’impatto tra veicoli, è uscita dalla carreggiata andandosi a fermare a bordo dell’autostrada. Anche in questo caso sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i coinvolti e che hanno trasportato, con un mezzo messo a disposizione, i 28 passeggeri del pullman all’ospedale. Sia per precauzione che per le alte temperature percepite a quell’ora. Con i pompieri sono arrivati anche i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale, ma, come detto, in questo caso, nessuno è rimasto ferito in modo grave. Vista la concomitanza dei due scontri e nello stesso tratto dell’A13 Autostrade per l’Italia ha provveduto a chiudere il tratto compreso tra Bologna Interporto e Arcoveggio in entrambe le direzioni. Questo ha permesso il soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area causando, però, non poche ripercussioni sul traffico che in autostrada è rimasto per un po’ paralizzato come del resto su tutte le arterie limitrofe che sono state intasate da tutti i mezzi che si sono trovati costretti, sia in direzione nord che sud, ad uscire dall’autostrada.