Doppio sciopero dei treni. Stazioni in tilt e tanti disagi. E oggi si continua fino a sera

Giornata di disagi anche per la stazione Centrale, ieri. Lo sciopero nazionale e ’improvviso’ – in quanto annunciato soltanto il giorno prima – di Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, è durato dalle 9 alle 17, causando la cancellazione di diversi treni e, per gli altri, ritardi fino a 120 minuti e oltre negli orari di punta principali. Inevitabili le code e il malcontento di numerosi passeggeri, molti dei quali neppure sapevano dello stop essendo stato indetto con scarso preavviso. Ferrovie ha fatto il possibile per gestire contenere i disagi, ma naturalmente non è stato possibile evitarli del tutto, anche perché le ripercussioni della protesta si sono protratte anche oltre le otto ore di blocco effettivo.

Questo sciopero è stato indetto a seguito dell’incidente ferroviario avvenuto martedì scorso in Calabria, in provincia di Cosenza, dove un treno regionale si è scontrato con un camion all’altezza di un passaggio a livello, provocando la morte dei due conducenti dei mezzi, cioè il capotreno e l’autista del camion.

I disagi per i viaggiatori però non si sono fermati qui. Già, perché a questo primo sciopero indetto dai sindacati confederali si è sommato quello dei sindacati di base – nello specifico Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato – partito alle 21 di ieri sera per la durata di 24 ore. Vani gli appelli del Garante sugli scioperi di riunire le due proteste, che sono perciò rimaste in fasce orarie distinte. Vero è che allo stop delle sigle di base potrebbero aderire meno lavoratori rispetto all’altro e, dunque, i disagi potrebbero rivelarsi inferiori per chi deve viaggiare su rotaia, quest’oggi. Anche se non si escludono ulteriori problemi su tutta la linea nazionale e, di riflesso, anche per i viaggiatori in transito sotto le Torri.

Naturalmente, come prevede la norma, restano garantiti i treni previsti nelle fasce orarie ’protette’ per i pendolari, cioè 6-9 e 18-21, così come le tratte di lunga percorrenza. Ma non vi sono certezze sulle ripercussioni che questo secondo sciopero avrà al di fuori di queste categorie speciali.

