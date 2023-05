Doppio set per Angelica

Prosegue il festival Angelica proponendo questa sera, a partire dalle 20,30, un altro doppio set al Teatro San Leonardo di via San Vitale. Aprirà la serata il sassofonista e musicista elettronico Thomas Ankersmit con una performance in solo al sintetizzatore Serge Modular. Con questo nuovo progetto vuole esplorare i limiti delle sue capacità di creare un universo sonoro quasi organico, ispirato alla musica concreta, e allo stesso tempo tornerà alle origini del suono elettrico. A seguire, il concerto di Azione_Improvvisa, raro esempio di ensemble di musica contemporanea formato da un organico strumentale totalmente diverso dagli accorpamenti classici, per costruire un’identità sonora e un repertorio unici, frutto della propria ricerca personale e delle collaborazioni con compositori affini.