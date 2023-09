Dorelan dorme tra due guanciali: "La nostra crescita non si arresta"

Ricavi in costante aumento e un calendario fitto di nuove aperture: il 2022 è stato un anno da incorniciare per Dorelan, che ha archiviato il bilancio con un fatturato di 98,768 milioni di euro, in crescita del 19,19% rispetto agli 82,867 milioni registrati nel 2021. Un progresso al quale ha decisamente contribuito il rafforzamento del business avviato in Asia e negli Usa. Inoltre, si conferma vincente l’area destinata all’hotellerie e alle compagnie di crociera, nella quale il gruppo forlivese è presente da circa vent’anni con collezioni realizzate su misura: l’ambito copre oltre il 16% del fatturato consolidato. Quanto alla rete di punti vendita, entro la fine del 2023 Dorelan arriverà a quota 200 store monomarca e oltre 2.500 punti vendita multimarca in tutto il mondo.

Progressi sono attesi sia nel mercato nazionale sia sul fronte internazionale, con focus su Europa e continente asiatico. Merito anche, fa sapere l’azienda, di "un’attenzione costante alla qualità in ogni fase del processo produttivo e distributivo, resa ancor più accurata dalla struttura peculiare di Dorelan, che riesce a riassumere ‘cinque aziende in una’ (falegnameria, schiumatura del myform, produzione molle, sartoria e assemblaggio)".

Nel quartier generale di Forlì il gruppo progetta, sviluppa e realizza tutti i prodotti a marchio Dorelan, garantendo il 100% del made in Italy. Assicura, in tal modo, controlli scrupolosi dei livelli di igiene, qualità e sicurezza, e contribuisce, contemporaneamente, alla diminuzione del trasporto di merci semi-lavorate, con la conseguente riduzione di emissioni inquinanti. "I numeri di bilancio confermano che la crescita di Dorelan non si arresta, nonostante un contesto di mercato tutt’altro che facile – commenta Cristian Bergamaschi, che presiede la controllante B&T Spa –. Quello in corso è un anno di consolidamento, caratterizzato da ingenti investimenti per accrescere le nostre quote di mercato sia in Italia che all’estero. Ora più che mai, è importante investire nella qualità della casa e nel tempo che vi si trascorre: l’obiettivo è offrire a un numero sempre maggiore di persone un’esperienza Dorelan completa, in ogni nostro punto vendita. Desideriamo essere un punto di riferimento per chiunque desideri comprare il sistema letto".

Andando al di là dei dati economico-finanziari, l’azienda ha da poco redatto il primo bilancio di sostenibilità, che attesta l’impegno a beneficio dell’ambiente e delle comunità in cui essa opera. A proposito di quest’ultima voce, basti ricordare le iniziative promosse da Dorelan a sostegno degli alluvionati, tra cui la donazione di mille materassi, mille reti e 2mila guanciali al comune di Forlì, che si è occupato successivamente della distribuzione ai cittadini interessati. I materiali sono stati forniti, inoltre, a tutti i dipendenti dell’azienda e ai loro familiari.

Maddalena De Franchis