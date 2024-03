Dorfles: "Dentro la storia della mia famiglia"

Chiassovezzano, nel comune di Lajatico, tra Pisa e Volterra, è il paese in cui la famiglia Dorfles, ebraica, trova rifugio nel 1943, dopo l’armistizio e l’occupazione militare tedesca. Piero Dorfles, critico letterario e giornalista, noto al grande pubblico per aver curato programmi radiofonici e televisivi per la Rai, sceglie di rievocare quei mesi terribili attraverso il racconto della casa di Chiassovezzano, delle sue stanze piene di storia e storie. L’autore presenta Chiassovezzano. Una casa e una famiglia temeraria in tempo di guerra (Bompiani), domani alle 18.30 alla Coop Ambasciatori, con Lella Mazzoli.

Dorfles, quanto è stato difficile raccontare la storia della sua famiglia?

"Avevo forti resistenze. I miei genitori e i miei zii non avevano alcuna voglia di rendere pubblica quella stagione. Sapevo di questo ritegno, ma ho sentito di doverlo superare. Mi sono sentito in dovere di portare avanti un lavoro di ricognizione su quello che è accaduto e di rilettura di lettere, di taccuini e dei pochi documenti disponibili. La mia famiglia aveva preferito calare una saracinesca su quel periodo, per vivere più leggeri".

C’è qualcosa di quello che ha scritto di cui si pente?

"No, non mi pento mai di quello che ho fatto anche se mi costa qualcosa. Mi pento semmai di non aver fatto delle cose".

Ad esempio?

"Forse di non aver accettato la conduzione di un quiz radiofonico all’inizio della mia carriera in Rai. Ho sbagliato clamorosamente, pensavo di dovermi occupare solo di letteratura ed editoria e questo ha sicuramente limitato le mie capacità espressive e, se vogliamo, anche di carriera".

Cosa l’ha commossa di più della storia della sua famiglia?

"La solidarietà del paese in cui loro si erano nascosti e che li ha salvati. È abbastanza raro che gli ebrei che non si nascondevano – e i miei genitori non si sono mai nascosti – non abbiano mai rischiato di essere denunciati".

E cosa invece la fa arrabbiare di più?

"Del presente mi fa arrabbiare il fatto che ci siano ancora personaggi che hanno giurato sulla Costituzione e non hanno il coraggio di dirsi antifascisti".

Cosa pensa della recrudescenza di fenomeni di stampo nazista e fascista?

"Temo dimostri che l’antisemitismo non sia mai sparito. Ha avuto una sopravvivenza sotterranea e un fondamento molto più vasto e universale di quanto non si pensi".

Amalia Apicella