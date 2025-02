"Dossier opere, fare il punto ogni tre mesi"

C’è la diga di Vetto, il cui primo progetto risale al 1981 (addirittura precedente la cassa di espansione del Baganza: 1967), ma non solo. Forza Italia ha messo insieme un dossier di 15 opere anti-alluvione non ancora realizzate o completate in Emilia-Romagna sulle quali il capogruppo azzurro in Regione Pietro Vignali (foto) ha intenzione di pungolare con scadenze regolari la giunta de Pascale, "al fine di monitorarne meglio l’avanzamento e di accelerarne la realizzazione". Oltre al progetto di diga sull’Enza sulla quale si sta muovendo il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ci sono ad esempio la realizzazione definitiva della cassa di espansione alle Budrie vicino a San Giovanni in Persiceto, quelle sull’Idice e sul Santerno, il completamento delle casse laminazione per le piene del Senio e le casse del fiume Savio a monte di Cesena.

"La Giunta regionale riferisca ogni tre mesi sullo stato di avanzamento delle tante opere idrauliche incompiute in Emilia-Romagna", incalza il consigliere azzurro, annunciando il deposito di 15 richieste di accesso agli atti, "una per ognuna di queste prime opere che reputo essenziali", oltre ad un’interpellanza in Assemblea legislativa. Questa operazione, fa sapere Vignali, "si ripeterà ciclicamente in modo tale che ogni tre mesi, la giunta regionale relazioni in merito, anche nel dettaglio tecnico". Troppi, per l’azzurro, i "paradossi che devono finire". Tra i vari, la cassa di espansione sul Panaro fatta nel 1985, trasformata in diga nel 2012 "ma non ancora collaudata".